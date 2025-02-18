Altun: Türkiye-Ukrayna Medya İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Türkiye ve Ukrayna Arasında Önemli Bir Adım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye ile Ukrayna arasında imzalanan medya ve iletişim alanındaki işbirliği mutabakat zaptına dair açıklamalarda bulundu. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu adımın iki ülke ilişkilerini güçlendireceğine dikkat çekti.

İşbirliği İçin Yeni Fırsatlar

Altun, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Ukrayna Kültür ve Stratejik İletişim Bakanlığı arasında imzalanan mutabakat zaptı, medya ve iletişim alanında bilgi ve tecrübe paylaşımını teşvik edecek. Bu işbirliğinin, medya ve iletişim alanında ortak projeler geliştirilmesine ve karşılıklı anlayışın derinleşmesine katkı sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy huzurunda imzalanan bu anlaşmanın ikili ilişkiler için hayırlı olmasını dileyen Altun, işbirliğinin her iki ülkenin medya sektörüne önemli katkılar sunacağını belirtti.