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Altun: Türkiye ve Yunanistan Arasındaki İlişkilerde Sınır Yok

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye ile Yunanistan arasındaki işbirliğini artırmak için karşılıklı anlayış çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 12:11
Altun: Türkiye ve Yunanistan Arasındaki İlişkilerde Sınır Yok

Türkiye ve Yunanistan Arasındaki İlişkilerde Sınır Yok

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunan gazetesi Ta Nea'ya yaptığı açıklamada, Türkiye ile Yunanistan arasında karşılıklı anlayışı teşvik etmenin önemine vurgu yaptı. Altun, 'Türkiye ile Yunanistan arasında karşılıklı anlayışı teşvik etmek, ticaret fırsatlarını genişletmek, halklar arası bağları derinleştirmek ve ortak refah için gayret göstermek herkesin yararına olacaktır.' dedi.

Yunan gazetecilerin Türkiye-Yunanistan ikili ilişkileri hakkındaki sorularını yanıtlayan Altun, iki ülkenin cultural miraslarının korunmasının daha fazla işbirliği gerektirdiğini belirtti. Parthenon mermerleri'nin iadesi konusunda Türkiye'nin verdiği desteğin önemli bir örnek olduğunu ifade etti.

Ege Denizi Üzerine Vurgular

Altun, Ege Denizi ile ilgili Yunan kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini belirterek, 'Ege'nin bir Yunan gölü olmadığını, Türkiye'nin de bu denizi uzun bir kıyı şeridiyle paylaştığını' vurguladı.

Bu anlayışın, Ege'deki sorunların uluslararası hukuka uygun olarak barışçıl bir şekilde çözülmesine katkıda bulunacağına inandığını ifade etti.

Türk Azınlığına Yönelik Haklar

Yunanistan'daki Türk azınlığına yönelik hakların geliştirilmesi gerektiğini ve bunun karşılıklı anlayışla mümkün olabileceğini dile getiren Altun, Türk-Yunan Medya Forumu gibi girişimlerin halklar arasında daha güçlü bağlar oluşturma potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Karşılıklı Anlayış ve İşbirliği

Altun, 'İç baskı' ile kastedilenin, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlikten yararlanan çevreler olduğunu belirtti. Süregelen diyaloğun ve işbirliğinin bu çevreleri etkisiz kılma potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

Kıbrıs konusuna da değinen Altun, Türklerin modası geçmiş bir federasyon modelinden rızasını çektiğini ve bu konuda artık sahadaki gerçeğin kabul edilmesinin zamanı geldiğini ifade etti. 'Kıbrıs'ta iki ayrı halk ve iki ayrı devlet vardır.' dedi.

YDİK Toplantısı Beklentileri

Gelecek yıl Ankara'da gerçekleşecek Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısının ikili ilişkileri daha da güçlendirmek için bir fırsat sunacağını ifade eden Altun, 'Söz konusu Yunanistan ile ilişkilerin derinleştirilmesi olduğunda, bizim için sınır yoktur.' şeklinde konuştu.

Türk-Yunan İşbirliğinin Önemi

Türkiye ve Yunanistan’ın AGİT’te ortak aday göstermesi üzerine yorum yapan Altun, bu adımın işbirliği ve dayanışma için büyük bir potansiyelin olduğunu gösterdiğini belirtti. 'Bu gayet doğal bir durumdur. Biz hem Akdeniz hem de Avrupa halklarıyız.' diye ekledi.

Altun, işbirliğinin zorluklardan uzaklaşıp ortak hedeflere yönelmesini sağlayarak, ikili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin önemine değindi. İklim değişikliği, terörizm ve düzensiz göçle mücadele konularında işbirliğinin artırılabileceğini vurguladı.

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