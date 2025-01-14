Altun ve Suriye Enformasyon Bakanı El-Ömer'den Önemli Görüşme

Altun ve El-Ömer Arasında Stratejik Görüşme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye'deki yeni hükümetin Enformasyon Bakanı Muhammed Yakub el-Ömer ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşme, Suriye'deki medya ve iletişim alanında işbirliği ve dezenformasyonla mücadele konularını kapsadı.

Medya ve İletişim Alanının Önemi

Görüşmede, Altun, medya ve iletişim alanındaki işbirliğinin önemine dikkat çekerek, Suriye halkının gerçek görüşlerini uluslararası kamuoyuna doğru bir şekilde yansıtmanın kritik olduğunu vurguladı. Ayrıca, kara propaganda, dezenformasyon ve sistematik yalanlar karşısında güçlü bir duruş sergilemenin zaruri olduğunu ifade etti.

Teknik İşbirliği ve Davet

Altun, iletişim alanında işbirliğini somut hale getirmek için teknik uzman heyetinin Suriye'ye gelebileceğini belirtti. Suriye'nin Enformasyon Bakanı el-Ömer ise, Türkiye ile koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceklerini söyleyerek, "Suriye'nin iletişim alanında Türkiye'yi örnek alarak çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'deki kardeşlerimize, zor zamanlarımızda yanımızda oldukları için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kaydetti.

Ayrıca, Bakan el-Ömer, çalışmaları daha etkili bir şekilde yürütmek için Altun'u Suriye'ye davet etti.