Alvarlı Efe Erzurum'da Dualarla Anıldı

Erzurum’un yetiştirdiği önemli manevi önderlerden Alvarlı Efe Hazretleri için kentte düzenlenen anma programı, duygu ve saygı dolu anlara sahne oldu.

Ekonomik İş Birliği Teşkilatı (EİT) tarafından 2025 Erzurum Turizm Başkenti ilan edilen şehirde gerçekleştirilen etkinlik, geniş katılımla gerçekleştirildi ve Alvarlı Efe Hazretleri’nin manevi hayatı ile hizmetleri yad edildi.

Program Akışı ve Gösterimler

Program, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı okunmasının ardından başladı. Etkinlikte, Alvarlı Efe Hazretleri’nin hayatını ve manevi çalışmalarını konu alan kısa belgesel film izleyicilere duygulu anlar yaşattı.

Katılımcılar ve Değerlendirmeler

Programda söz alanlar arasında Vali Vekili Mustafa Berk Çelik, Erzurum AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Koordinatörü Muharrem Çığlık ve Prof. Dr. Sayın Mustafa Ağırman yer aldı. Konuşmacılar, Alvarlı Efe Hazretleri’nin ilmi yönü, tasavvufi kimliği ve Anadolu’ya kazandırdığı manevi değerler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Program, dualarla son buldu ve katılımcılar Alvarlı Efe Hazretleri’ni anarak onun mirasına vurgu yaptı.

