Alvarlı Efe Erzurum'da Dualarla Anıldı

EİT tarafından 2025 Erzurum Turizm Başkenti ilan edilen Erzurum’da, Alvarlı Efe Hazretleri düzenlenen geniş katılımlı programla dualarla anıldı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 08:58
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 08:58
Alvarlı Efe Erzurum'da Dualarla Anıldı

Alvarlı Efe Erzurum'da Dualarla Anıldı

Erzurum’un yetiştirdiği önemli manevi önderlerden Alvarlı Efe Hazretleri için kentte düzenlenen anma programı, duygu ve saygı dolu anlara sahne oldu.

Ekonomik İş Birliği Teşkilatı (EİT) tarafından 2025 Erzurum Turizm Başkenti ilan edilen şehirde gerçekleştirilen etkinlik, geniş katılımla gerçekleştirildi ve Alvarlı Efe Hazretleri’nin manevi hayatı ile hizmetleri yad edildi.

Program Akışı ve Gösterimler

Program, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı okunmasının ardından başladı. Etkinlikte, Alvarlı Efe Hazretleri’nin hayatını ve manevi çalışmalarını konu alan kısa belgesel film izleyicilere duygulu anlar yaşattı.

Katılımcılar ve Değerlendirmeler

Programda söz alanlar arasında Vali Vekili Mustafa Berk Çelik, Erzurum AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Koordinatörü Muharrem Çığlık ve Prof. Dr. Sayın Mustafa Ağırman yer aldı. Konuşmacılar, Alvarlı Efe Hazretleri’nin ilmi yönü, tasavvufi kimliği ve Anadolu’ya kazandırdığı manevi değerler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Program, dualarla son buldu ve katılımcılar Alvarlı Efe Hazretleri’ni anarak onun mirasına vurgu yaptı.

ERZURUM’UN YETİŞTİRDİĞİ ÖNEMLİ DEĞERLERDEN BİRİSİ OLAN ALVARLI EFE HAZRETLERİ ANMA PROGRAMI...

ERZURUM’UN YETİŞTİRDİĞİ ÖNEMLİ DEĞERLERDEN BİRİSİ OLAN ALVARLI EFE HAZRETLERİ ANMA PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ERZURUM’UN YETİŞTİRDİĞİ ÖNEMLİ DEĞERLERDEN BİRİSİ OLAN ALVARLI EFE HAZRETLERİ ANMA PROGRAMI...

İLGİLİ HABERLER

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya Beyşehir'de Aile Tartışması Sonrası Araç Yakıldı
2
Adana’da Çiftçi Mandalinayı Yağmura Karşı Naylonla Korudu
3
Karanlık Kanyon'da Nefes Kesen Base Jump: Cengiz Koçak 550 Metrede
4
Maltepe'de Servis Minibüsü Devrildi: 5 Yaralı
5
İzmir'de İyilik Var 10. Yılında: Yüzlerce Gönüllü Alsancak'ta Buluştu
6
Küçükçekmece’de Bâb-ı Âli Sergisi: Matbuatın 100 Yıllık Hafızası
7
Ordu Ünye'de 11 Yaban Ördeği Sahil Şöleni

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi