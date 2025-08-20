Alvaro Uribe'nin Ev Hapsi Kaldırıldı — Anayasa Mahkemesi Kararı

Yargı süreci ve temyiz aşaması bekleniyor

Anayasa Mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe'nin, "yargıyı yanıltmaya teşebbüs etmek" ve "tanıklara rüşvet teklif ederek ifadelerini değiştirmeye çalışmak" suçlarından aldığı ev hapsi kararını, temyiz başvurusu sonuçlanana kadar kaldırdı.

Mahkeme, Uribe'nin tutukluluğunun temyiz süreci tamamlanana dek devam etmesinin anayasal haklarını ihlal edeceği gerekçesiyle serbest bırakılmasına hükmetti.

Uribe, Bogota 44. Ceza Mahkemesi Yargıcı Sandra Heredia tarafından 1 Ağustos'ta söz konusu suçlardan suçlu bulunmuş ve 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezasının, yaşlılığı ve sağlık durumu nedeniyle evinde çekilmesine karar verilmişti.

Uribe'nin avukatları, mahkemenin kararının ardından müvekkillerinin serbest bırakılmasını talep etti. Eski cumhurbaşkanının avukatları 11 Ağustos'ta Anayasa Mahkemesi'ne temyiz başvurusunda bulunmuştu.

Uribe'nin kurucusu olduğu Demokratik Merkez Partisi milletvekilleri de eski cumhurbaşkanı için destek mesajları paylaştı.

Soruşturmada, Uribe'nin bazı eski paramiliter tanıkları Senatör Ivan Cepeda aleyhine ifade vermeleri için etkilemeye çalıştığı ve bu girişimlerin mahkeme sürecini manipüle etme amacı taşıdığı belirtilmişti. Uribe, Kolombiya tarihinde ceza alan ilk eski cumhurbaşkanı olarak kayda geçmişti.

Anayasa Mahkemesi kararıyla Uribe, temyiz süreci sonuçlanana kadar serbest kalacak; süreç ilerledikçe yeni değerlendirmeler yapılacak.