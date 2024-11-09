Alya Bebeğin Sağlığı İçin Nadir Genetik Hastalık Ayıklandı

Samsun'da Nadir Genetik Hastalıkla Mücadele Edildi

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı'nda gerçekleştirilen tedaviyle, nadir görülen genetik hastalık Peutz-Jeghers sendromu (PJS) olan iki kardeşin çocuklarına hastalıklı genlerin geçişi önlendi.

34 yaşındaki Orhan Sarı ve 28 yaşındaki kardeşi Seyit Ahmet Sarı, OMÜ Tüp Bebek Merkezi'nde tüp bebek ile genetik ayıklama tedavisi gördü. Orhan Sarı ve eşi Sümeyye Kübra Sarı, tedavi sonrası 5 Kasım Salı günü kız çocukları Alya’yı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşarken, Seyit Ahmet Sarı ve eşi Hayriye Sarı da 13 Kasım'da doğum yapmayı bekliyor.

Genetik Ayıklama ile Umut Var

OMÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İdris Koçak, bu tedavinin ebeveynlerden çocuğa hastalığın geçmesini engellediğini belirtti. Koçak, hastalığın anne veya babadan birinin taşıyıcısı olması durumunda, çocuğa aktarılma ihtimalinin %50 olduğunu ifade etti.

Koçak, “Bu hastalığın bloke edilmesi günümüzdeki tıbbın, koruyucu hekimliğin en önemli alanlarından biri.” diyerek tedavinin önemi üzerinde durdu.

Alya Bebeğin Ailesi Sağlıklarına Kavuştu

Alya bebeğin babası Orhan Sarı, tedavi sonrası sağlıklı bir kız çocuklarına sahip olmanın mutluluğunu yaşıyor. Alya'nın erken doğum nedeniyle kuvözde tutulduğunu belirten Sarı, "Gen ayrıştırmalı tüp bebek tedavisi yaptırdık. Doğan çocuğumuza bu hastalık geçmemiş oldu. Bundan sonraki neslimiz böyle bir hastalıkla karşılaşmayacak." şeklinde konuştu.

Sarı, yaşadıkları zorlukların çocuklarına yansımasını istemediklerini ve bu sebeple tedavi yöntemini seçtiklerini dile getirdi. Ayrıca, mevcut hastalıkları için kök hücre tedavisi almak istediklerini, bunun için de devlet desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Bunun yanı sıra, eşi Sümeyye Kübra Sarı da çocuklarının sağlıklı doğması için büyük bir çaba sarf ettiklerini vurguladı. İki yıl süren tedavi sürecinin ardından sağlıklı 2 kilogram 100 gram ağırlığında bir kız çocuğu dünyaya geldiği için mutlu olduklarını belirtti.

Seyit Ahmet ve Hayriye Sarı çifti ise normal geçen hamileliğin ardından, “Alparslan” ismini verecekleri çocuklarını kucaklamayı bekliyor.

Samsun'da, nadir görülen bir genetik hastalığı olan kişinin hastalıklı genlerinin çocuklarına geçmesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalında uygulanan tedavi ile önlendi. OMÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İdris Koçak, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Samsun'da, nadir görülen bir genetik hastalığı olan kişinin hastalıklı genlerinin çocuklarına geçmesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalında uygulanan tedavi ile önlendi. OMÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İdris Koçak, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.