Alzheimer hastası baba oğlunu öldürdü eşini yaraladı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde Alzheimer hastası baba gece yarısı oğlunu vurarak öldürdü,eşini ise yaraladı.

Alzheimer hastası baba oğlunu öldürdü eşini yaraladı
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Dehşet veren olay Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde gece saatlerinde yaşandı.

Aile arasında çıkan tartışma büyüyünce Alzheimer hastası olduğu öğrenilen 78 yaşındaki Abdulkadir Hayta isimli vatandaş av tüfeğini alıp sağa sola rast gele ateş açtı.

OĞLU OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Tüfekten çıkan kurşunların 30 yaşındaki oğlu Harun Hayta'nın başına isabet etmesi sonucu,yaşlı adamın oğlu olay yerinde can verdi , eşi ise yaralandı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerinde olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralanan eş Fatma Hayta tedavisi için ambulansla Andırın Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Harun Hayta'nın cenazesi ise inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Oğlunu öldürüp, eşini yaralayan Abdulkadir Hayta ise jandarma gözaltına alındı.

Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2020, 02:21

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