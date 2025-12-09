Amasra Belediye Başkanı Çakır’dan "Vurgun gibi harcama" iddialarına yanıt

Çakır: İddialar gerçek dışı, belediye şeffaflık ilkesinden taviz vermeyecek

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Bartın’da yayımlanan bir internet haberinde yer alan "vurgun gibi harcama" iddialarını açıkça reddetti. Çakır, haberdeki suçlayıcı ifadelerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Çakır, ilçe Belediyesine bağlı Özel Kalem Müdürlüğü bütçesindeki harcamanın il belediyesinin aynı müdürlüğe ait harcamadan 8 kat fazla olduğu yönündeki ifadelere cevap verdi.

Başkan Çakır’ın açıklaması şöyle: "Hepimizin bildiği gibi taşeron sistemi kaldırılırken Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile belediyelerde kurulan personellerin istihdam edildiği şirketler var. Bu şirketlerin bütçesi de her belediyede farklı bir müdürlük içerisinde yer alır. Amasra Belediyesinde de ben göreve gelmeden önceden, bugüne kadar özel kalem müdürlüğü bütçesinde yer alıyor. Çalışan yaklaşık 80 arkadaşımızın tüm özlük hakları, brüt maaşları bu kalemden ödeniyor. Haberde de yer alan 50 miyon TL’lik harcamanın da yüzde 90'nı bu personel için yapılan harcamalardır"

Çakır, haberi "patlak haber" olarak nitelendirerek, basın mensuplarının kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluğuna ve mesleki etiğe dikkat çekti.

Çakır ayrıca, kamuoyuna sunulan eksik ve yanıltıcı bilgilerle oluşturulmak istenen algının siyasi ya da ekonomik gerekçelerden kaynaklanabileceğini söyledi ve Amasra Belediyesi’nin şeffaflık ilkesinden taviz verilmeden hizmetleri sürdürmeye devam edeceğini vurguladı.

AMASRA BELEDİYE BAŞKANI RECAİ ÇAKIR, YAPTIĞI AÇIKLAMADA, BARTIN'DA YAYIN YAPAN BİR İNTERNET HABER SİTESİNDE YAYIMLANAN VURGUN GİBİ HARCAMA İDDİDAALARINA TEPKİ GÖSTERDİ.