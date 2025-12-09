DOLAR
Amasra'da Dalga Boyu 3 Metreyi Aştı

Amasra'da şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle Karadeniz'de oluşan dev dalgalar kayalara vurdu; bazı dalgalar 3 metreyi aştı, yağış ve rüzgar hafta sonuna dek sürebilir.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 16:16
Amasra'da Dalga Boyu 3 Metreyi Aştı

Amasra'da dev dalgalar kıyıyı vurdu

Karadeniz'de rüzgar ve sağanak etkili

Bartın’ın Amasra ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış sonucunda Karadeniz'de dev dalgalar oluştu.

İrili ufaklı kayalıkları adeta yutan dalgalar görsel bir şölen oluştururken, kayalara çarpan bazı dalgaların boyu 3 metreyi aştı.

İlçeye gezmeye gelenler, dalgaların sunduğu görüntüleri cep telefonu ile kaydetti.

Bölgedeki rüzgarın ve yağışların zaman zaman, hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

