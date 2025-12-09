Amasra'da Dalga Boyu 3 Metreyi Aştı

Amasra'da şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle Karadeniz'de oluşan dev dalgalar kayalara vurdu; bazı dalgalar 3 metreyi aştı, yağış ve rüzgar hafta sonuna dek sürebilir.