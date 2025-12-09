Amasra'da Dalga Boyu 3 Metreyi Aştı

Amasra'da dev dalgalar kıyıyı vurdu
Karadeniz'de rüzgar ve sağanak etkili
Bartın’ın Amasra ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış sonucunda Karadeniz'de dev dalgalar oluştu.
İrili ufaklı kayalıkları adeta yutan dalgalar görsel bir şölen oluştururken, kayalara çarpan bazı dalgaların boyu 3 metreyi aştı.
İlçeye gezmeye gelenler, dalgaların sunduğu görüntüleri cep telefonu ile kaydetti.
Bölgedeki rüzgarın ve yağışların zaman zaman, hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.
