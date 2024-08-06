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Amasra'daki Maden Patlaması Davasında Ara Karar Verildi

Amasra'daki maden patlaması davasında sanıkların tutukluluk halleri devam ediyor. Adalet arayışı sürüyor.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 12:53
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 12:57
Amasra'daki Maden Patlaması Davasında Ara Karar Verildi

Amasra'da Maden Ocağındaki Patlama Davasında Gelişmeler

14 Ekim 2022'de Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlama sonrasında, 43 işçi hayatını kaybetmiş, 9 işçi yaralanmıştı. Bu olayla ilgili olarak yargılanan 23 sanıktan 4'ü tutuklu durumda bulunuyor.

Duruşma ve Sanıkların Durumu

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamada, tutuklu sanıklar arasında Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir ile İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci de yer almaktadır. Duruşma, geniş güvenlik önlemleri altında Bartın Adliyesi'nde yapıldı.

Müşteki Avukatlarının Talepleri

Müşteki avukatları, havalandırma sorunu hakkında bilgilendirmelerine rağmen, sanıkların ilkel yöntemlerle çalışan yerin sorunlarını çözmeye çalıştığını ve bu durumda üretime devam ettiklerini öne sürdü. Avukatlar, tutuklu sanıkların hallerinin devamını talep etti.

Sanıkların Savunmalarına Karşılık

Sanık avukatları ise, tanıkların beyanlarıyla üretim baskısının söz konusu olmadığını söyleyerek tutukluluk halinin devamının adil olmayacağını ifade etti. Duruşma sonucunda, mahkeme heyeti bazı sanıkların tutukluluk halinin devamına, bazıları için ise ev hapsi kararı verdi.

Adalet Arayışı ve Aysu Bankoğlu'nun Açıklamaları

Amasra'daki patlama ile ilgili davanın takipçisi olduklarını belirten CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, "Patlamanın üzerinden 22 ay geçti, adalet arayışımız sürecek" diye konuştu. Yaşananların unutulmayacağını vurguladı.

Hukuki Süreç ve İddianame

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, tutuklu sanıklar hakkında toplamda 840 yıl hapis cezası talep edilmektedir. Diğer sanıklar için de farklı ceza talepleri bulunmaktadır.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de 43 işçinin...

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de 43 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin 4'ü tutuklu 23 sanığın yargılanmasına devam edildi. CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, duruşma öncesi adliye önünde gazetecilere açıklamada bulundu.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de 43 işçinin...

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de 43 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin 4'ü tutuklu 23 sanığın yargılanmasına devam edildi. CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, duruşma öncesi adliye önünde gazetecilere açıklamada bulundu.

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