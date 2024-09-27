Amasra Maden Ocağı'nda Kömür Üretimi İçin Hazırlıklar Devam Ediyor

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, 2022 yılında yaşanan trajik patlama sonrasında Amasra Maden Ocağı'ndaki gelişmelerle ilgili önemli bilgiler verdi.

Panoların Hazırlık Süreci

Yeşil, TTK Amasra Müessesesi'nde iki adet 'başyukarı' panosunun hazırlık aşamasında olduğunu belirtti. Bu panolardan birinin 20-25 gün içerisinde kömür üretimi için uygun hale geleceğini duyurdu. Yeşil, ayrıca, diğer panonun ise 2025 yılının ilk aylarında aktif olacağını ifade etti.

Geçmişteki Üzücü Olay

14 Ekim 2022'de meydana gelen bir patlamada 43 işçinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Yeşil, "Bu tür büyük acıların ardından ana yangın bölgesi kapatıldı. Uzman ekipler, yangının sönmesi için çalışmalarına devam ediyorlar" dedi.

Amasra Müessesi'nin Önemi

Amasra'nın kendileri için kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Yeşil, "Bu müessese bedel ödemiştir ve onun tekrar üretime başlaması Zonguldak ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Arkadaşlarımızın gösterdiği çaba, bizleri sevindiriyor." diye konuştu.

Gelecek Umutları

Yeşil, bu tür acıların bir daha yaşanmaması dileğinde bulundu.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, 2022 yılında patlama meydana gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'nde hazırlık aşamasındaki panolara ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.