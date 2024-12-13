Amasra Maden Patlaması Davasında Müfettishane Açıklandı: 840 Yıl İle 1050 Yıl Arası Hapis İsteniyor

Amasra Maden Ocağındaki Patlama Davasında Müfettiş Raporu

14 Ekim 2022'de Amasra'da meydana gelen maden ocağı patlamasında 43 işçinin hayatını kaybettiği davada mütalaa açıklandı. Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmada, tutuklu sanıklar Cihat Özdemir, Selçuk Ekmekçi, Mehmet Tural ve Volkan Soylu, her biri toplam 840 yıldan 1050 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor.

Mütalaanın İçeriği

Mütalaada tutuklu sanık Cihat Özdemir'in, patlamaya neden olan faktörlerden havalandırma, metan drenajı, kömür tozu mücadelesi, teknik personel eksikliği ve iş güvenliği eğitimleri alanında kusurlu bulunduğu ifade edildi. Diğer tutuklu sanıklar Ekmekçi, Tural ve Soylu da benzer gerekçelerle kusurlu olarak değerlendirildi.

Mütalaada özellikle, sanıkların iş güvenliği önlemleri almadıkları ve kömür üretim süreçlerinde riskleri artırdığı vurgulandı. Tüm bu unsurların olası kastla öldürme suçunun oluşumuna temel oluşturduğu belirtildi.

Tutuksuz Sanıklar ve Talepler

Tutuksuz 19 sanığın ise bilinçli taksirle ölüm ve yaralanmaya neden olma suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı açıklandı. Müşteki avukatları, havalandırma sorunlarının çözülmeden üretime devam edildiğini belirterek, tutuklu sanıkların hapis halinin devamını talep etti.

Sanık avukatları ise üretim baskısının olmadığını öne sürerek, tahliye taleplerinde bulundular. Sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini ifade ettiler.

Mahkeme Süreci ve Gelecek Duruşma

Mahkeme, mütalaaya karşı savunma hazırlamak amacıyla duruşmayı 20 Ocak 2025 tarihine erteledi. Patlama, 14 Ekim 2022'de saat 18.15 sıralarında meydana gelmiş, 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi ise yaralanmıştı. Olay sonrası 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de 43 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin 4'ü tutuklu 23 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de 43 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin 4'ü tutuklu 23 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.