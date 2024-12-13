DOLAR
34,95 -0,14%
EURO
36,71 -0,18%
ALTIN
2.994,74 0,49%
BITCOIN
3.509.314,65 -0,62%

Amasra Maden Patlaması Davasında Müfettishane Açıklandı: 840 Yıl İle 1050 Yıl Arası Hapis İsteniyor

Amasra maden patlamasında 43 kişi hayatını kaybetti, sanıkların yüksek cezalarla yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 13:55
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 13:59
Amasra Maden Patlaması Davasında Müfettishane Açıklandı: 840 Yıl İle 1050 Yıl Arası Hapis İsteniyor

Amasra Maden Ocağındaki Patlama Davasında Müfettiş Raporu

14 Ekim 2022'de Amasra'da meydana gelen maden ocağı patlamasında 43 işçinin hayatını kaybettiği davada mütalaa açıklandı. Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmada, tutuklu sanıklar Cihat Özdemir, Selçuk Ekmekçi, Mehmet Tural ve Volkan Soylu, her biri toplam 840 yıldan 1050 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor.

Mütalaanın İçeriği

Mütalaada tutuklu sanık Cihat Özdemir'in, patlamaya neden olan faktörlerden havalandırma, metan drenajı, kömür tozu mücadelesi, teknik personel eksikliği ve iş güvenliği eğitimleri alanında kusurlu bulunduğu ifade edildi. Diğer tutuklu sanıklar Ekmekçi, Tural ve Soylu da benzer gerekçelerle kusurlu olarak değerlendirildi.

Mütalaada özellikle, sanıkların iş güvenliği önlemleri almadıkları ve kömür üretim süreçlerinde riskleri artırdığı vurgulandı. Tüm bu unsurların olası kastla öldürme suçunun oluşumuna temel oluşturduğu belirtildi.

Tutuksuz Sanıklar ve Talepler

Tutuksuz 19 sanığın ise bilinçli taksirle ölüm ve yaralanmaya neden olma suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı açıklandı. Müşteki avukatları, havalandırma sorunlarının çözülmeden üretime devam edildiğini belirterek, tutuklu sanıkların hapis halinin devamını talep etti.

Sanık avukatları ise üretim baskısının olmadığını öne sürerek, tahliye taleplerinde bulundular. Sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini ifade ettiler.

Mahkeme Süreci ve Gelecek Duruşma

Mahkeme, mütalaaya karşı savunma hazırlamak amacıyla duruşmayı 20 Ocak 2025 tarihine erteledi. Patlama, 14 Ekim 2022'de saat 18.15 sıralarında meydana gelmiş, 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi ise yaralanmıştı. Olay sonrası 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de 43 işçinin...

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de 43 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin 4'ü tutuklu 23 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de 43 işçinin...

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de 43 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin 4'ü tutuklu 23 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

İLGİLİ HABERLER

BİM'de 6 Taksit İmkanı ve Eve Teslimat: Yeni Ürünler 18 Aralık'ta Geliyor!

VakıfBank'tan Emeklilere Özel Ödeme: Ocak Ayında Ek Ödeme Fırsatı

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Emlak Konut, Satış Koşullarını Güncelledi: İhale Süreci Artık Daha Kolay!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Tunç: Madde Bağımlılığıyla Mücadelede Önemli Başarılar
2
Boşanma Aşamasındaki Eşini 21 Kez Bıçaklayan Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis
3
Gazze'deki Can Kaybı 44 Bin 875'e Ulaştı: Saldırılar Sürüyor
4
CHP'li Sarıbal: İktidar Rakamlarla Halkı Kandırıyor
5
UNRWA: Gazze'de Günlük Acı ve Eziyet Korkunç Bir Standart Haline Geldi
6
İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırılarında 8 Kişi Hayatını Kaybetti
7
Miçotakis ve Al Sani Suriye Gelişmelerini Görüştü

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak

O ikramiye Ödemeleri Bugün Hesaplarda!

İBB Meclisi'nden Şok Zam: Otopark Ücretlerine Yüzde 115 Artış!

BİM'de 6 Taksit İmkanı ve Eve Teslimat: Yeni Ürünler 18 Aralık'ta Geliyor!

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç

Emlak Konut, Satış Koşullarını Güncelledi: İhale Süreci Artık Daha Kolay!

Emlak Konut GYO'dan Yatırımcılar İçin Cazip İhale Fırsatları

VakıfBank'tan Emeklilere Özel Ödeme: Ocak Ayında Ek Ödeme Fırsatı

Halkbank'tan Yılbaşı Öncesi 2.000 TL Alışveriş Desteği!