Amasra Maden Patlamasına İlişkin Üçüncü Bilirkişi Raportu Mahkemeye Sunuldu

Amasra'da Maden Ocağındaki Patlamaya İlişkin Üçüncü Bilirkişi Raporu Mahkemeye Sunuldu

Amasra'da yaşanan korkunç maden ocağı patlaması ile ilgili olarak hazırlanan üçüncü bilirkişi raporu, Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Bu rapor, 14 Ekim 2022 tarihinde TTK Amasra Müessesesi'nde meydana gelen ve 43 işçinin hayatını kaybetmesine neden olan olayın ardındaki sebepleri detaylandırıyor.

Raporun Detayları

Bilirkişi heyeti, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Kocaeli Üniversitesi'nden maden mühendisi, jeoloji, jeofizik, elektrik ve güvenlik uzmanlarından oluşuyor. Hazırlanan 5 sayfalık raporda, iş yerindeki zor jeolojik ve teknolojik şartların varlığına dikkat çekildi. Aynı zamanda, iş güvenliğini tehlikeye düşürebilecek yaygın ‘kusur’ zincirinin mevcut olduğu belirtildi.

Rapor, süregelen teknik zafiyetlerin ve emek yoğun çalışma uygulamalarının, iş kazalarının meydana gelmesindeki etkisini de vurguladı. Ayrıca, kazada kasıt unsuruna rastlanmadığı ifade edildi.

İlgili Kuruluşların Görüşleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulu ile TTK Amasra Müessesesi raporlarındaki görüşlerin, bilirkişi heyetinin bulguları ile benzerlik gösterdiği ifade edildi. Bilirkişi heyeti, 31 Ekim 2022 tarihli raporlarında kazanın oluşumundaki 6 temel unsuru belirlemişti.

Raporda, iş yeri kültürünün ve alışkanlıklarının kazanın nedenleri arasındaki geçerliliği üzerinde duruldu. Kişisel sorumlulukları belirlemenin ise hukuki sürece bırakıldığı vurgulandı.

Dava Süreci ve Şüpheliler

Patlama nedeniyle 9. duruşma 1 Kasım’da gerçekleştirilecek. Patlama sonucunda Cihat Özdemir gibi 24 şüpheli gözaltına alındı. İddianamelerde, tutuklu sanıkların toplamda 840 yıldan fazla hapis cezası talep ediliyor. Ayrıca, bazı sanıklar yurt dışına çıkış yasağı ile tahliye edildi.

Bütün bunlar, iş yerindeki kazaların önlenmesi açısından ciddi bir uyarı ve değerlendirme olarak değerlendirilmekte. Bu süreçte iş güvenliği ve alınması gereken önlemler üzerine yapılacak incelemeler, maden işçilerinin güvenliği adına büyük önem taşımakta.