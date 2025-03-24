Amasra Maden Patlamasında Cezalar Kesildi: 43 Ölü, 23 Sanık

Amasra'da 14 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen maden patlaması, Türkiye'yi derinden sarstı. Patlamada 43 işçi hayatını kaybederken, 9 işçi yaralandı. Bu trajik olayla ilgili açılan davada Bartın Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında önemli bir karar verdi.

Mahkeme Kararını Açıkladı

Mahkeme, “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak” suçundan tutuklu sanıklar TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir'i 16 yıl 12 ay, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci ve İşletme Başmühendisi Mehmet Tural'ı 16 yıl 6'şar ay, iş güvenliği ve eğitim başmühendisi Volkan Soylu’yu ise 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanıkların Son Sözü ve Duruşma Süreci

Özel oluşturulan duruşma salonunda gerçekleştirilen 12. celsede, sanıklara son sözleri soruldu. Sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirterek beraat talep ettiler. Savunma avukatları ise üretim baskısının olmadığına dair tanık beyanları olduğunu öne sürdü ve tutuklu sanıkların tahliyesini istedi.

Tutuksuz Sanıklar Hakkında Kararlar

Tutuksuz 16 sanığın, aynı suçtan 3 yıl 1 ay 15 gün ila 9 yıl arasında hapisle cezalandırılmasına karar verildi. Hüküm veren heyet, aralarında Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca'nın da bulunduğu üç sanığın beraatine hükmetti.

Mütalaa ve Suçlamalar

İddiaya göre, TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, patlamaya yol açan havalandırma, metan drenajı gibi konularda kusurlu bulundu. Diğer sanıkların da iş güvenliği önlemlerini almakta yeterli hareket etmediği belirtildi. Mütalaada, sanıkların gerekli önlemleri almadan üretim faaliyetlerine devam etmelerinin yüksek risk taşıdığı vurgulandı.

Olayın Arka Planı

Amasra'daki patlama, 14 Ekim 2022'de saat 18.15 sıralarında meydana geldi ve büyük bir can kaybına yol açtı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 24 kişi gözaltına alındı. Sanıkların yargılanma süreci ve mahkeme kararları, toplumda büyük bir yankı buldu.

Tüm bu gelişmeler, iş güvenliği uygulamalarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Amasra'daki bu trajik olayın ardından alınacak tedbirler, benzer olayların yaşanmaması için kritik önem taşımaktadır.