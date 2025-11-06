Amasya'da 2 Ayda '9 Aylık Hamile' Gibi Büyüme: Karnından 8,5 Kg Kitle Çıkarıldı

Yayın Tarihi: 06.11.2025 08:52
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 08:52
Amasya'nın Göynücek ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki çiftçi Şule Akgül'ün karnı, yalnızca 2 ay içinde 9 aylık hamile görünümüne gelince nefes darlığı şikâyetiyle Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde karnın içini tamamen kaplayan büyük bir kitle tespit edilerek ameliyat kararı verildi.

Operasyon ve çıkarılan kitle

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Osman Fadıl Kara ve ekibinin gerçekleştirdiği operasyonda, hastanın karnından 30 santim çapında ve 8,5 kilogram ağırlığında kitle başarıyla çıkarıldı. Operasyon sonrası sağlığına kavuşan Akgül, 'Karnımdaki şişlikten dolayı 2 ay içinde 9 aylık hamile gibi oldum. Korktuğum için hastaneye gelemedim. Zor nefes alıp, veriyordum. Eğilip, doğrulamıyordum. Şimdi ise sağlığıma kavuştum' dedi.

Uzmanlardan uyarı

Prof. Dr. Kara, çıkarılan kitlenin meslek hayatında karşılaştığı en büyük kitleler arasında olduğunu belirterek, 'Hastamız geç kalmasına rağmen hayatı kurtulmuş oldu. 8,5 kilo ağırlığında yumurtalık kisti çıkardık. Bütün lenfleri de temizleyerek rahatsızlığının ilerlemesini engellemiş olduk. Bu tip ameliyatları yapma şansımız he zaman var. Yeter ki hastalarımız sağlıklarından korkmadan bize ulaşsın' ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, yumurtalık veya rahimde oluşan kitlelerin geç fark edilmesinin hayati riskler doğurabileceğine dikkat çekerek, kadınların 6 ay ya da yılda bir kez kadın doğum uzmanına genel kontrol yaptırmalarını tavsiye etti.

Hastane: Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Hasta: Şule Akgül (38), Göynücek
Çıkarılan kitle: 30 cm çapında, 8,5 kg

