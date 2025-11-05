Amasya'da 2 Bin 54 Litre 'Natürel Sızma Zeytinyağı' Hileli Çıktı

Denetimde etiketsiz yağlara el konuldu, analiz sonucu hile belirlendi

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Şeyhcui Mahallesi'nde gerçekleştirilen genel denetim sırasında, bir araçta menşei belli olmayan ve etiketsiz olarak satışa sunulan 'natürel sızma zeytinyağı' diye piyasaya sürülen ürünlerden numune alınmıştır.

Denetimde araçta bulunan toplam 2 bin 54 litre ürüne el konularak il müdürlüğü deposuna götürülmüştür.

Yapılan analizler sonucunda, "Alınan numunelerin yaptırılan analizleri sonucunda farklı bitkisel/tohum yağlarının karıştırılarak zeytinyağı görünümü verildiği mevzuata aykırı olduğu tespit edilmiştir".

Açıklamada, il genelinde tüketicilerin güvenli gıdaya erişiminin sağlanması amacıyla resmi kontrollerin rutin olarak devam ettiği vurgulanmış; tüketicilerin etiketsiz ve uygun olmayan şartlarda satışa sunulan gıdaları satın almamaları gerektiği belirtilmiştir.

Tüketicilerden, bu tür uygunsuzluklarla karşılaşmaları durumunda 'Alo 174 Gıda Hattı''nı arayarak bildirimde bulunmaları istenmiştir.

