Amasya'da 2 Bin Yıllık İnsan Kemikleri Keşfedildi

Amasya'da Tarihi Keşif

Amasya'da bir inşaat projesinin temel kazısında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen üç mezarda insan kemikleri gün yüzüne çıkarıldı.

İnşaat Alanında Bulunan Mezarlar

Hızırpaşa Mahallesi'ndeki inşaat kapsamında yapılan temel kazısında, Amasya Arkeoloji Müzesi'ne bağlı ekipler, tarihi öneme sahip mezarlarla karşılaştı. İlgili ekipler, mezarlardaki kazı çalışmalarına devam ediyor.

Kemik Parçaları ve İncelemeler

Kazı çalışmaları sırasında yaklaşık 30 adet irili ufaklı kemik parçası tespit edildi. Uzmanlar, bulunan kemiklerin yaklaşık 2 bin yıllık insan kalıntıları olduğunu belirtiyor.

Güvenlik için inşaatın durdurulduğu alanda, kazı çalışmalarının ilerleyerek detaylı incelemelerin yapılacağı bildirildi.

Amasya'da bir inşaatın temel kazısında bulunan Roma dönemine ait 3 mezarda insan kemikleri bulundu.

Amasya'da bir inşaatın temel kazısında bulunan Roma dönemine ait 3 mezarda insan kemikleri bulundu.

Amasya'da bir inşaatın temel kazısında bulunan Roma dönemine ait 3 mezarda insan kemikleri bulundu.

Amasya'da bir inşaatın temel kazısında bulunan Roma dönemine ait 3 mezarda insan kemikleri bulundu.

Amasya'da bir inşaatın temel kazısında bulunan Roma dönemine ait 3 mezarda insan kemikleri bulundu.

Amasya'da bir inşaatın temel kazısında bulunan Roma dönemine ait 3 mezarda insan kemikleri bulundu.

Amasya'da bir inşaatın temel kazısında bulunan Roma dönemine ait 3 mezarda insan kemikleri bulundu.

Amasya'da bir inşaatın temel kazısında bulunan Roma dönemine ait 3 mezarda insan kemikleri bulundu.