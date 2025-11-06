Amasya'da 20 Metrelik Tünel Bulundu: Polis ve Müze İncelemesi

Amasya'da Ferhat Dağı eteklerinde definecilerin kazdığı 20 metre tünel bulundu; polis ve müze yetkilileri olay yerinde inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 14:39
Amasya'da Definecilerin Kazdığı 20 Metrelik Tünel Bulundu

Amasya'nın Ferhat Dağı eteklerinde, defineciler tarafından kazıldığı değerlendirilen bir tünel tespit edildi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri ve müze yetkilileri bölgedeki tünelde inceleme başlattı.

Olay Yeri ve İlk Bulgular

Şehirüstü Mahallesi'nde yapılan çalışmada, definecilerin dağın içerisine 20 metre tünel kazdığı belirlendi. Olay yerinde kazı malzemeleri ele geçirildi ve soruşturmanın selameti için bölgedeki çalışmalar sürüyor. Polis ekipleri ve müze yetkilileri tünelin tarihi değer taşıyıp taşımadığını belirlemek üzere incelemelerini sürdürüyor.

Tarihi Bağlam ve Uzman Görüşü

Amasya'da antik tünellerin çok sayıda bulunduğu, kentin yer altı yapılarının tarihsel önem taşıdığı belirtiliyor. Ferhat Su Kanalı'nın bazı bölümlerinin tünellerden oluştuğu ve Amasya Kalesi'nde Cilanbolu Tüneli ile Zindan Tüneli gibi yapılar bulunduğu hatırlatıldı.

Yazar Yelgin Arkoç Mesci konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Amasya’ya tüneller şehri diyoruz. En önemli aşk efsanemiz bile bir tünel kazısından kaynaklanıyor. Ferhat, Şirin’e olan aşkı uğruna dağları delmiş. Taşhan’ın restorasyonunda bile altından tünel çıktı. Yani bu şehrin her yanı tünellerle dolu"

Mesci ayrıca bir kitabında 8 bin 500 yıllık geçmişe sahip şehirdeki tünellere değindiğini anımsatarak, "Amasya bence Anadolu’nun, Türkiye’nin, dünyanın en güzel hazinelerinden biri. Amasya gerçek bir hazine" dedi. Yetkililer, tünelle ilgili çalışmaların ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

