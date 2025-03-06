Amasya'da AK Parti, İftara Yetişemeyenlere Kumanya İkramı

Amasya'da Kumanya Dağıtımı ile Ramazan Bereketi

AK Parti Amasya İl Başkanlığı, "İftara 5 kala" çalışması kapsamında iftar saatinde trafikte kalan vatandaşlara kumanya dağıttı. Bu etkinlik, ramazan ayının bereketini paylaşmayı amaçlıyor.

Etkinliğin Detayları

Etkinlik sırasında, parti üyeleri kent merkezinde trafikte olan yolculara ve sürücülere kumanya ve su ikram etti. Amasya İl Başkanı Galip Uzun, ramazanın huzurlu geçmesi için sosyal çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Geleneksel Hale Geldi

Uzun, "İftara 5 kala" etkinliğinin Amasya'da geleneksel hale geldiğini belirterek, "Her yıl gençlik kollarımız tarafından iftara yetişemeyen, trafikte olan vatandaşlarımıza kumanya dağıtıyoruz. Ramazan ayının birlik ve beraberliğini hep birlikte yaşamaya çalışıyoruz." dedi.

Ramazan Boyunca Devam Edecek

Etkinliğin ramazan süresince devam edeceği bilgisini de paylaşan Uzun, bu tür sosyal projelerin önemine dikkati çekti.

AK Parti Amasya İl Başkanlığı, "İftara 5 kala" çalışması kapsamında, iftar saatine trafikte yakalananların oruçlarını açması amacıyla kumanya dağıtımı gerçekleştirdi.

AK Parti Amasya İl Başkanlığı, "İftara 5 kala" çalışması kapsamında, iftar saatine trafikte yakalananların oruçlarını açması amacıyla kumanya dağıtımı gerçekleştirdi.