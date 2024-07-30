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Amasya'da Alkollü Sürücüye Yüksek Cezalı İşlem

Amasya'da alkollü araç kullanan sürücüye 18 bin lira ceza uygulandı, ehliyeti 2 yıl süreyle iptal edildi.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 10:54
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 11:07
Amasya'da Alkollü Sürücüye Yüksek Cezalı İşlem

Amasya'da Alkollü Sürücüye Olan Cezai İşlem

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde alkollü araç kullandığı belirlenen bir sürücüye 18 bin lira değerinde cezai işlem uygulandı. Ayrıca, sürücünün ehliyeti 2 yıl süreyle iptal edildi.

Denetim Detayları

Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik ve Asayiş ekipleri, Zübeyde Hanım Bulvarı'nda güvenlik uygulamaları çerçevesinde denetim gerçekleştirdi. Bu esnada, Aslan A. isimli sürücü durdurularak alkol testi yapıldı.

Cezai İşlemler ve Olayın Gelişimi

Yapılan kontroller sonucunda alkollü olduğu tespit edilen Aslan A.'ya toplam 18 bin lira trafik cezası kesildi. Ayrıca, sürücünün kullanmış olduğu otomobil trafikten men edildi. Denetim sırasında sürücünün yanındaki kişiler, hem polis ekiplerine hem de görüntü almak isteyen muhabire saldırgan bir tutum sergiledi.

Muhabire Saldırı

Saldırı sırasında muhabirin kamerasına vuran ve küfreden kişilere, polis ekipleri tarafından müdahale edildi. Baskı altına alınan ekip, durumu kontrol altına alarak saldırganları uzaklaştırdı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücüye 18 bin lira cezai...

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücüye 18 bin lira cezai işlem uygulandı, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu, kullandığı otomobil de trafikten men edildi.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücüye 18 bin lira cezai...

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücüye 18 bin lira cezai işlem uygulandı, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu, kullandığı otomobil de trafikten men edildi.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücüye 18 bin lira cezai...

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücüye 18 bin lira cezai işlem uygulandı, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu, kullandığı otomobil de trafikten men edildi.

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