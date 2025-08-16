Amasya'da Ambulans-Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı, Kaza Kamerada

Amasya'da ambulans ile ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Kaza anı güvenlik kamerasında

Amasya'nın Hal Kavşağı'nda meydana gelen kazada, 57 ABU 934 plakalı ambulansın sürücüsü B.D. ile 05 AF 521 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü A.U. arasında çarpışma yaşandı.

Çarpışma sonucu toplam 5 kişi yaralandı. Yaralananlar arasında sürücüler ile birlikte M.K., Acil Tıp Teknikerleri K. T. ve Ö.Y. bulunuyor.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın meydana geldiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.