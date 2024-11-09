Amasya'da 'Atalarımızla Ata'mıza Özlem' Etkinliği Düzenlendi

Amasya'da 10 Kasım Anısına Anlamlı Etkinlik

Amasya'nın Suluova ilçesinde, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla "Atalarımızla Ata'mıza özlem" etkinliği gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Halk Kütüphanesi işbirliğinde düzenlenen bu anlamlı organizasyonda, Şehit Yüzbaşı Alper Kalem Ortaokulu'ndan öğretmenler ve öğrenciler, Suluova Hacı Muammer Koca Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleriyle buluştu.

Öğrencilerden Huzurevi Sakinlerine Anlamlı Ziyaret

Etkinlikte öğrenciler, huzurevi sakinlerinin ellerini öpüp yakalarına Atatürk resmi takarak çiçekler sundu ve 10 Kasım ile Atatürk konulu şiirler okudu. Ayrıca, Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve türküler de seslendirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet çocuklarının Atatürk'ün izinde ilerlediğini ve onun değerlerini yaşatma çabasını vurguladı. Davu, "Gençlerden büyüklere, büyüklerden de Ata'ya özlem programı çerçevesinde bir araya geldik. Öğrencilerimiz, Atatürk ile ilgili anıları dinleyerek geçmişe yolculuk yaptı." dedi.

Geçmişe Yolculuk: Huzurevi Sakinlerinden Anılar

Huzurevi sakinlerinden 93 yaşındaki Ayhan Gökal, öğrencilere Atatürk'ün vefatını öğrendiği günün duygularını anlattı. Gökal, "'Atatürk ölmüş' dediler. Hepimiz evimize koştuk. Atatürk ölmüş diye çok üzüldüm." dedi. 73 yaşındaki Ali İhsan Çöpellev de okul günlerinde düzenlenen anma törenlerini hatırlatarak, "Bayrak yarıya çekildi, İstiklal Marşı okundu." sözleriyle o anıları yaşattı.

78 yaşındaki Dudu İnanç ise gençlerin Atatürk sevgisinden memnuniyetini dile getirerek, programın düzenlenmesinden dolayı teşekkür etti.

Amasya'nın Suluova ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla "Atalarımızla Ata'mıza özlem" etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte Şehit Yüzbaşı Alper Kalem Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, Suluova Hacı Muammer Koca Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleriyle bir araya geldi. Öğrenciler, huzurevi sakinlerinin yakalarına Atatürk resmi taktı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla "Atalarımızla Ata'mıza özlem" etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte Şehit Yüzbaşı Alper Kalem Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, Suluova Hacı Muammer Koca Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleriyle bir araya geldi. Öğrenciler, huzurevi sakinlerinin yakalarına Atatürk resmi taktı.