Amasya'da Aydınlatma Direğine Çarpan Araçta 4 Yaralı

Amasya'da Trafik Kazası

Amasya'nın Taşova ilçesindeki Yenimahalle mevkisinde gerçekleşen kazada, Burhan Taşçı (46) yönetimindeki 16 E 6413 plakalı otomobil aydınlatma direğine çarptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşanan olayda, araçta bulunan toplam 4 kişi yaralandı.

Olayın Ardından

Kaza sonrası olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri, yaralıları 112 Acil Servis aracıyla Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

İhbar ile hızlı bir şekilde gelen acil durum ekipleri, yaralıların sağlık durumunu kontrol altına aldı. Kazanın nedenleri hakkında soruşturma başlatıldı.