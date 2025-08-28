Amasya'da Ayılar Fasulye Bahçesine Zarar Verdi: 300 kg Umut Boşa Çıktı

Amasya'da ayıların fasulye bahçesine verdiği zarar çiftçinin yüzünü güldürmedi

Taşova Tatlıpınar'da yaklaşık 1 dönümlük ekin tahrip edildi

Amasya'nın Taşova ilçesi Tatlıpınar köyünde, sabah bahçesine giden Gökhan Torun, fasulye bahçesinde çubukların devrildiğini ve fasulyelerin yerde süründüğünü gördü.

Torun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl önce zirai don nedeniyle zarar gördüklerini, şimdi de ayıların ürünlerine zarar verdiğini söyledi.

Olayla ilgili Torun'un sözleri şöyle: "Sabah saatlerinde fasulye dikili bahçeme geldiğimde şu anki manzara ile karşılaştım. Bu yıl iyi bir randıman bekliyorduk ama malum arkadaşlar gelip zarar vermişler, yeseler bu kadar üzülmezdim, sadece üzerinde oynaşıp zarar vermişler."

Yaklaşık bir dönümlük alana ekim yaptığını belirten Torun, buradan aşağı yukarı 300 kilogram kuru fasulye elde etmeyi beklediklerini, ancak emeğin boşa gittiğini vurguladı: "Bu yıl önce zirai don, daha sonra ise ayılar bütün emeklerimizi boşa çıkarttı."

Torun ayrıca, daha önce de ayıların başka çiftçilerin tarlalarına girdiğini bildirdi.