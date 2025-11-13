Amasya'da Aynı Yaya Geçidinde 5 Gün Arayla İki Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Amasya'da 'Öncelik yayanın' yazılı yaya geçidinde 5 gün arayla iki kaza yaşandı; Cemal Gül hayatını kaybetti, Sema Bağçuvan tedaviye alındı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 10:15
Amasya'da Aynı Yaya Geçidinde 5 Gün Arayla İki Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Amasya'da Aynı Yaya Geçidinde 5 Gün Arayla İki Kaza Kamerada

Amasya'da 'Öncelik yayanın' yazılı panonun bulunduğu yaya geçidinde, 5 gün arayla meydana gelen iki trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı. Kazalarda bir kişi yaşamını yitirirken bir kişi de yaralandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, Yavuz Acar Caddesi üzerinde ilk kaza 5 gün önce yaşandı. Yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı Cemal Gül (77), ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aynı noktada 5 gün sonra gerçekleşen ikinci kazada ise yolun karşısına geçmeye çalışan Sema Bağçuvan, sürücü Halil İbrahim K. idaresindeki 05 ABP 960 plakalı otomobilin çarpması sonucu yola savruldu. Çevredeki vatandaşlar ve sürücünün müdahalesiyle olay yerinden ambulansla hastaneye kaldırılan Bağçuvan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Her iki olay da çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görgü Tanıkları ve Talepler

Kazalara tanık olan Abbas Kocur, Memidede mezarlığının altından geçen yol nedeniyle hem yayaların hem de sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini belirtti. Hasan Karaca ise, "Bir hafta içinde ikinci kazayı yaşadık. Bir vatandaşımız öldü, diğeri yaralandı. Burada önlem alınmasını istiyoruz" diyerek yetkililerden önlem talep etti.

Yetkililerin ve sürücülerin dikkatine: Aynı noktada tekrarlanan kazalar, yaya güvenliği için acil önlemler alınması gerektiğini gösteriyor.

AMASYA’DA BİR YAYA GEÇİDİNİN ÜZERİNDE 5 GÜN ARAYLA YAŞANAN 2 FECİ KAZA KAMERA YANSIDI. ‘ÖNCELİK...

AMASYA’DA BİR YAYA GEÇİDİNİN ÜZERİNDE 5 GÜN ARAYLA YAŞANAN 2 FECİ KAZA KAMERA YANSIDI. ‘ÖNCELİK YAYANIN’ YAZILI PANO BULUNAN YAYA GEÇİDİNDE 5 GÜN ÖNCEKİ KAZADA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ. AYNI YAYA GEÇİDİNDEN KARŞIYA GEÇERKEN OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA SAVRULAN KADIN İSE HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI.

EDİNİLEN BİLGİYE GÖRE, YAVUZ ACAR CADDESİ ÜZERİNDE 5 GÜN ÖNCE YAŞANAN KAZADA YAYA GEÇİDİNDEN YOLUN...

İLGİLİ HABERLER

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçelievler'de Kontrolünü Kaybeden Sürücü Çok Sayıda Araca Çarpıp Boşluğa Düştü
2
Kula'da yağışlı havada tır kazası — D300 Uşak istikameti kapandı
3
Diyarbakır Tanıtım Günleri 27-30 Kasım'da İstanbul'da Başlıyor
4
Mardin Büyükşehir’den Nusaybin’e 8,5 km Çevre Yolu Projesi
5
Sahte TOKİ Sitesi Tuzağı: 112 ATT'si 7 bin 500 lira Dolandırıldı
6
Endonezya'da Yatılı Okul Binası Çöktü: Ölü Sayısı 14'e Yükseldi
7
Ömer Çelik: Hamas'ın Trump'ın Gazze planına cevabı 'yapıcı ve adalet odaklı'

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı