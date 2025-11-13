Amasya'da Aynı Yaya Geçidinde 5 Gün Arayla İki Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Amasya'da Aynı Yaya Geçidinde 5 Gün Arayla İki Kaza Kamerada

Amasya'da 'Öncelik yayanın' yazılı panonun bulunduğu yaya geçidinde, 5 gün arayla meydana gelen iki trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı. Kazalarda bir kişi yaşamını yitirirken bir kişi de yaralandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, Yavuz Acar Caddesi üzerinde ilk kaza 5 gün önce yaşandı. Yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı Cemal Gül (77), ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aynı noktada 5 gün sonra gerçekleşen ikinci kazada ise yolun karşısına geçmeye çalışan Sema Bağçuvan, sürücü Halil İbrahim K. idaresindeki 05 ABP 960 plakalı otomobilin çarpması sonucu yola savruldu. Çevredeki vatandaşlar ve sürücünün müdahalesiyle olay yerinden ambulansla hastaneye kaldırılan Bağçuvan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Her iki olay da çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görgü Tanıkları ve Talepler

Kazalara tanık olan Abbas Kocur, Memidede mezarlığının altından geçen yol nedeniyle hem yayaların hem de sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini belirtti. Hasan Karaca ise, "Bir hafta içinde ikinci kazayı yaşadık. Bir vatandaşımız öldü, diğeri yaralandı. Burada önlem alınmasını istiyoruz" diyerek yetkililerden önlem talep etti.

Yetkililerin ve sürücülerin dikkatine: Aynı noktada tekrarlanan kazalar, yaya güvenliği için acil önlemler alınması gerektiğini gösteriyor.

