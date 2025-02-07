Amasya'da Bakır Levha Hırsızlığı: 4 Zanlı Tutuklandı

Amasya'da Bakır Levha Hırsızlığı Operasyonu

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bakır levha çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü, bir tırın dorsesinden 8 milyon lira değerinde bakır levhanın çalınmasına ilişkin derinlemesine bir çalışma başlattı.

Eş Zamanlı Operasyon Düzenlendi

Başlatılan soruşturma çerçevesinde Çorum, Kırşehir ve Merzifon gibi illerde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen emniyet ekipleri, Ü.S, S.Ç, T.M, D.A, K.S, S.S, A.N, M.N, A.A. ve K.B. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Yapılan operasyonla ilgili önemli bilgilere ulaşıldı.

Tutuklama İşlemleri

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiler. Bu süreçte, Ü.S, A.A, K.B. ve A.N. tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın ardından güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmalara devam edilmekte olup, benzer olayların önüne geçmek için önleyici tedbirler alınacağı kaydedildi.