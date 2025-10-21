Amasya'da 'Bir Tabak, Bir Bağış' ile Filistin'e Destek

Enstitü bahçesinde dayanışma sofrası

Amasya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen "Bir Tabak, Bir Bağış" etkinliği, Gazze ve Filistin'e destek amacıyla enstitü bahçesinde gerçekleştirildi.

Etkinlikte, enstitüye bağlı yemek atölyesi tarafından hazırlanan yiyecekler, protokol üyeleri ve vatandaşların beğenisine sunuldu. Katılımcılar yemeklerini yiyerek Filistin'e bağışta bulundu.

Amasya Valisi Önder Bakan, Gazze ve Filistin için birlik sofrasında bir araya geldiklerini belirterek konuşmasında şunları söyledi: "Gazze'deki kardeşlerimize onların yanında olduğumuzu hissettirmek istedik. Maalesef 70 bine yakın insanı kaybettiğimiz bir nokta, bütün dünyanın gözü önünde bir soykırım yaşanıyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve bütün vatandaşlarımız aynı noktada kenetlendiler. Biz de onların yanında var olduğumuzu belirtmek için aslında bugün bir araya geldik. Az ya da çok ama yönümüzün belli olduğunu ifade ettik."

Programa protokol üyeleri, Amasya Valisi Önder Bakan'ın eşi Elif Bakan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

