Amasya'da Ceviz Hasadına Vali Bakan ve Milletvekili İpek Katıldı

Merzifon'da ceviz hasadına Vali Önder Bakan, Milletvekili Haluk İpek ve protokol katıldı; üreticiler örnek bahçede hasadı sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 14:40
Amasya'da Ceviz Hasadına Vali Bakan ve Milletvekili İpek Katıldı

Amasya'da Ceviz Hasadına Vali Bakan ve Milletvekili İpek Katıldı

Merzifon'da üreticiler sabahın erken saatlerinden akşama kadar ceviz topluyor

Amasya'nın Merzifon ilçesinde ceviz hasadı hızla sürüyor. Üreticiler ağaçlara çıkarak, uzun sırıklarla dallara vurarak ve makinelerle silkeleyerek ürünleri topluyor; zorlu sürece rağmen çalışma özveriyle devam ediyor.

Günün erken saatlerinde başlayan hasat, akşam saatlerine kadar aralıksız devam ediyor.

Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan ve kurum müdürleri, Merzifon Kara Mustafa Paşa köyünde emekli öğretmen Ali Uzun'a ait ceviz bahçesini ziyaret etti. Bakan, Uzun ile sohbet ederek ürün ve rekolte hakkında bilgi aldı ve hasada katıldı.

Vali Bakan, üreticilere bol ve bereketli hasat temennisinde bulundu. Bakan'ın sözleri: "Bu örnek ceviz bahçesinin oluşturulması çok kıymetli. Önümüzdeki dönemde tarım, hayvancılık ve suyun yönetimini iyi yapan ülkeler öne çıkacak. Tarım ve Orman Müdürlüğümüz sizlerin emrinde. Böyle kıymetli bahçelerin artırılması için elimizden geleni yapacağız."

Emekli öğretmen Ali Uzun, 105 dönüm arazide ürettiği cevizin lezzeti ve kalitesiyle ülke genelinden talep gördüğünü belirtti: "Amasya'da ceviz bahçesini ilk kuranlar arasında yer alıyorum. Yaptığımız işten gurur duyuyorum. Böyle bahçelerin çoğalması için bu tür ziyaretler teşvik edici oluyor. İnşallah ceviz bahçeleri çoğalacak, Türkiye kazanacaktır."

Yetkililer, üreticilerin her zaman yanında olduklarını ve bu tür örnek bahçelerin artırılması için destek vereceklerini vurguladı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde ceviz hasadı devam ediyor. Amasya Valisi Önder Bakan (sol 5), AK...

Amasya'nın Merzifon ilçesinde ceviz hasadı devam ediyor. Amasya Valisi Önder Bakan (sol 5), AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek (sol 4) ve beraberindekiler, ceviz hasadına katıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde ceviz hasadı devam ediyor. Amasya Valisi Önder Bakan (sol 5), AK...

İLGİLİ HABERLER

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MSB Armoni Mızıkası, Mardin Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi
2
Uraloğlu: Antalya'ya 241 Milyar Liralık Yatırım, 11 Devam Eden Proje
3
Emine Erdoğan, Fatima Maada Bio ile İstanbul'da Sıfır Atık Gündemiyle Görüştü
4
YÖK Başkanı Özvar: Üniversite Kampüslerinde Kişi Başına Karbon Emisyonu 493 kg'ye Düştü
5
Kırıkkale'de 3 firari hükümlü yakalandı — 50 yıl 30 ay ceza alan şüpheli de var
6
Batman Kozluk'ta 3. "Şehr-i Zor Doğa Kültür Turizm Festivali"
7
SOLOTÜRK Kayseri'de Nefes Kesen Gösteri Uçuşu

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)