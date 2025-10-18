Amasya'da Ceviz Hasadına Vali Bakan ve Milletvekili İpek Katıldı

Merzifon'da üreticiler sabahın erken saatlerinden akşama kadar ceviz topluyor

Amasya'nın Merzifon ilçesinde ceviz hasadı hızla sürüyor. Üreticiler ağaçlara çıkarak, uzun sırıklarla dallara vurarak ve makinelerle silkeleyerek ürünleri topluyor; zorlu sürece rağmen çalışma özveriyle devam ediyor.

Günün erken saatlerinde başlayan hasat, akşam saatlerine kadar aralıksız devam ediyor.

Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan ve kurum müdürleri, Merzifon Kara Mustafa Paşa köyünde emekli öğretmen Ali Uzun'a ait ceviz bahçesini ziyaret etti. Bakan, Uzun ile sohbet ederek ürün ve rekolte hakkında bilgi aldı ve hasada katıldı.

Vali Bakan, üreticilere bol ve bereketli hasat temennisinde bulundu. Bakan'ın sözleri: "Bu örnek ceviz bahçesinin oluşturulması çok kıymetli. Önümüzdeki dönemde tarım, hayvancılık ve suyun yönetimini iyi yapan ülkeler öne çıkacak. Tarım ve Orman Müdürlüğümüz sizlerin emrinde. Böyle kıymetli bahçelerin artırılması için elimizden geleni yapacağız."

Emekli öğretmen Ali Uzun, 105 dönüm arazide ürettiği cevizin lezzeti ve kalitesiyle ülke genelinden talep gördüğünü belirtti: "Amasya'da ceviz bahçesini ilk kuranlar arasında yer alıyorum. Yaptığımız işten gurur duyuyorum. Böyle bahçelerin çoğalması için bu tür ziyaretler teşvik edici oluyor. İnşallah ceviz bahçeleri çoğalacak, Türkiye kazanacaktır."

Yetkililer, üreticilerin her zaman yanında olduklarını ve bu tür örnek bahçelerin artırılması için destek vereceklerini vurguladı.

