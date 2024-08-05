Amasya'da Çocukların Oyun Parkı Hayali Gerçek Oldu

Amasya'da Hayaller Gerçekleşti

Çocukların oyun alanı talepleri için düzenledikleri yürüyüşler, Amasya'nın Yeşilöz Köyü'nde yankı buldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, küçüklerin "Park isteriz" sloganıyla haykırdığı seslerine kulak vererek harekete geçti.

Çocukların Taleplerine Cevap Verildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, her yaz aileleriyle Yeşilöz Köyü’ne gelen çocuklar, güvenli bir oyun alanına ihtiyaç duyduklarını vurgulayan pankartlar hazırlayarak yürüyüş düzenlediler. Bu etkinlik, bir köy sakininin sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından hızlı bir şekilde dikkat çekti.

Hızla İlerleyen Park Projesi

Bakan Murat Kurum'un talimatıyla, park yapımı için alan belirlendi ve zemin hazırlandı. Yaklaşık beş gün içerisinde, çocukların merakla izlediği park inşaatı tamamlandı ve yeni oyun grupları monte edildi.

Bakan Kurum'un Mesajı: Sosyal medya üzerinden parkta oynayan çocukların görüntülerini paylaşan Bakan Kurum, "Gözlerinizdeki ışıltı hiç sönmesin. Yüzünüzden mutluluk eksik olmasın. Siz yeter ki isteyin, biz yaparız" ifadelerini kullandı.

Mutluluk Dolu Anlar

Yapılan röportajlarda, parka kavuşan çocuklar ve aileleri mutluluklarını dile getirirken, bu tür projelerin devam etmesi temennisinde bulundular. Yeşilöz Köyü'ndeki topluluk, artık çocuklar için güvenli bir oyun alanına sahip olmanın sevincini yaşıyor.