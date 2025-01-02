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Amasya'da Dereye Düşen Araçta 1 Ölüm, 4 Yaralı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen kazada, dereye düşen araçta 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 14:18
Amasya'da Dereye Düşen Araçta 1 Ölüm, 4 Yaralı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay, Ömer Tekinasa'nın kullandığı 41 D 5778 plakalı otomobilin Ovabaşı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak bir dereye düşmesi sonucu gerçekleşti.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, otomobilde bulunan Hafize Tekinasa'nın (79) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü Ömer Tekinasa ile birlikte otomobilde bulunan Zehra, Umutcan ve Yusuf Tekinasa, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu öğrenildi.

Öte yandan, dereye düşen araç vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

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