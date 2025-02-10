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Amasya'da Devrilen Otomobilde 3 Kişi Yaralandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 15:28
Amasya'da Devrilen Otomobilde 3 Kişi Yaralandı

Amasya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Taşova-Amasya kara yolunda, Ş.S. yönetimindeki 34 DG 6683 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Durucasu mevkisinde devrildi.

Kaza Detayları

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumu hakkında henüz net bir bilgi verilmedi.

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