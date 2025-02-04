Amasya'da Devrilen Otomobilde 3 Yaralı

Amasya'da Otomobil Devrildi, 3 Yaralı

Amasya'da meydana gelen otomobil kazası sonucunda 3 kişi yaralandı. K.S. idaresindeki 05 HE 114 plakalı otomobil, Yeşil Yenice mevkiinde sürücünün dikkatini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Kaza sonrası olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen otomobilde bulunan sürücü ile diğer 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.