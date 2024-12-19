Amasya'da Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Zanlı Gözaltına Alındı

Amasya merkezli Dolandırıcılık Operasyonu

Amasya ilinde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonu kapsamında, İstanbul ve Samsun'da eş zamanlı olarak 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dolandırıcılık faaliyetlerini ortaya çıkarmak ve yeni mağduriyetlerin önüne geçmek için yoğun bir şekilde çalışma yürütüyor.

Şüphelilerin Yöntemi ve Mağdur Sayısı

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin, çıkar amaçlı oluşturdukları sistemle sosyal medya üzerinden satışa çıkardıkları elektronik ürünler için ön ödeme aldıklarını, ancak ödeme sonrasında ürün göndermeyerek 30'dan fazla kişiyi mağdur ettiklerini tespit etti.

Operasyon Detayları

Bunun üzerine, Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Amasya merkezli olarak Samsun ve İstanbul'da polis ekipleri tarafından eş zamanlı şafak operasyonları düzenlendi. Operasyon neticesinde haklarında gözaltı kararı bulunan 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Dijital Materyallere El Konuldu

Şüphelilerin evlerinde, araçlarında ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek Amasya Adliyesi'ne sevk edildi.

Amasya merkezli İstanbul ve Samsun'da eş zamanlı düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.