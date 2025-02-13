Amasya'da Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Zanlı Tutuklandı

Amasya'da Dolandırıcılık Operasyonu

Amasya merkezli gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda, 8 şüpheliden 7'si tutuklandı. Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım siteleri üzerinden yardım talebi yapan kişilere yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

Şüphelilerin Yöntemi ve Elde Ettikleri Kazanç

Yardımsever duygulara hitap eden dolandırıcıların, özellikle çocukların fotoğraf ve videolarını paylaşarak tedavi ve bakım için yardım talep ettikleri belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası, şüphelilerin toplam 16 bin 398 kişiden 10 milyon 334 bin 993 lira topladığı ve bu parayı kişisel harcamalarında kullandıkları tespit edildi.

Operasyon ve Gözaltılar

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan kişilerin Diyarbakır ve Mersin'deki ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Adli Süreç

Adliyeye çıkarılan 8 zanlıdan 7'si, tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.