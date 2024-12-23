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Amasya'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 4 Kişi Yakalandı

Amasya'da yapılan yol kontrolünde 4 düzensiz göçmen yakalanırken, sürücü ve bir yolcu gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 16:07
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 16:07
Amasya'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 4 Kişi Yakalandı

Amasya'da Göçmen Kaçakçılığına Karşı Operasyon

Amasya'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını sürdürerek dikkat çekici bir operasyon gerçekleştirdi.

Yol Kontrol Noktasında Durdurulan Araçta Göçmenler Bulundu

Kentteki yol kontrol noktalarından birinde durdurulan otomobilde gerçekleştirilen incelemede, Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen tespit edildi. Ekiplerin hassas çalışmaları sonucunda yakalanan göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Sürücü ve Diğer Yolcu Gözaltına Alındı

Operasyon kapsamında, araç sürücüsü ile otomobildeki bir başka kişi de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yetkililer, Amasya'da göçmen kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen bu tür operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

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