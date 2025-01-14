Amasya'da Elektrik Trafosu Yanında Yanık Ceset Bulundu

Amasya'nın Suluova İlçesinde Şok Olay

Amasya'nın Suluova ilçesinde, Saygılı köyü yakınlarında bulunan elektrik dağıtım trafosunun yanında, vücudunda yanıklar olan bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine, olay yerine hemen sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay Yeri İncelemesi

Bölgedeki ilk incelemeler sonucunda, sağlık ekipleri, yanıklarla dolu vücuda sahip olan kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Ceset, detaylı otopsi işlemleri için Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tanımlama ve Soruşturma

Yapılan araştırmalar sonucunda, cesedin 59 yaşındaki İbrahim Bilir'e ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve yetkililer, kazanın nasıl gerçekleştiğine dair detaylı incelemelere devam ediyor.

Amasya'nın Suluova ilçesinde elektrik dağıtım trafosu yanında, vücudunda yanıklar olan erkek cesedi bulundu. Ceset, otopsi için Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde elektrik dağıtım trafosu yanında, vücudunda yanıklar olan erkek cesedi bulundu. Ceset, otopsi için Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.