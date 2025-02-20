Amasya'da Ender Görülen Kar Ruloları Doğayı Süsledi

Amasya'nın Taşova ilçesinde nadir rastlanan kar ruloları, Dereli Yaylası'nda görüntülendi. Doğanın bu ilginç süsü şaşırttı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 14:33
Amasya'da Ender Görülen Kar Ruloları Doğayı Süsledi

Amasya'da Nadir Doğa Olayı: Kar Ruloları

Amasya'nın Taşova ilçesinde, doğada nadir görülen kar ruloları, Dereli Yaylası'nda gözlemlendi. Bu ilginç doğa olayı, hava sıcaklığının sıfır dereceye yaklaşması ve kar yüzeyinin yapışkan olduğu dönemlerde oluşabiliyor.

Kar Rulolarının Oluşumu

Rüzgarın, karın yüzeyinden kopararak yuvarlamasıyla meydana geldiği tahmin edilen kar ruloları, görsel açıdan etkileyici manzaralar sunuyor. Doğanın bu olağanüstü görüntüsü, bölgeye gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kar Rulolarını Görünce Şaşırdı

Ormanda yürüyüş yapan Bedrettin Oral, kar rulolarını ilk gördüğünde şaşkınlığını gizleyemedi. Oral, başlangıçta birinin bu ruloları yapmış olabileceğini düşündüğünü ancak çevrede herhangi bir ayak izi bulamayınca, bunun doğanın kendi eserinden başka bir şey olmadığını fark etti.

Bu ilginç doğa olayını cep telefonuyla kaydeden Oral, Amasya'nın bu eşsiz manzaralarından birini ölümsüzleştirdi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde, ender rastlanan bir doğa olayı olan kar ruloları görüldü.

Amasya'nın Taşova ilçesinde, ender rastlanan bir doğa olayı olan kar ruloları görüldü.

Amasya'nın Taşova ilçesinde, ender rastlanan bir doğa olayı olan kar ruloları görüldü.

Amasya'nın Taşova ilçesinde, ender rastlanan bir doğa olayı olan kar ruloları görüldü.

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