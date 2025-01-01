Amasya'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleşti

Amasya'da Filistin'e Destek Yürüyüşü

Amasya'da, Gönüllü Kuruluşlar Birliği (GÖK-BİR) Platformu öncülüğünde "Şehitlere rahmet, Filistin'e destek" sloganıyla yürüyüş gerçekleştirildi.