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Amasya'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleşti

Amasya'da GÖK-BİR Platformu öncülüğünde Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı. Katılımcılar, işgale karşı seslerini yükseltti.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 16:47
Amasya'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleşti

Amasya'da Filistin'e Destek Yürüyüşü

Amasya'da, Gönüllü Kuruluşlar Birliği (GÖK-BİR) Platformu öncülüğünde "Şehitlere rahmet, Filistin'e destek" sloganıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Sultan II. Bayezid Camisi önünde toplanan sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Hamas'a selam direnişe devam" sloganları atarak, Türk bayrağı ve İsrail'in Gazze'deki soykırımını durdurmasını isteyen pankartlar eşliğinde Yavuz Selim Meydanı

Basın Açıklaması

Yürüyüşün ardından basın açıklaması yapan Amasya İmam Hatipliler Derneği Başkanı İbrahim Arslan, 1948 yılında işgale başlanılan ve toprak bütünlüğü bozulan Filistin'de kan ve gözyaşının akmaya devam ettiğini söyledi.

Filistin'de insan haklarının ve savaş hukukunun yok sayıldığını vurgulayan Arslan, "Filistinli kardeşlerimiz, siyonist saldırılar sebebiyle çadırlara ve hastanelere sığınıyor. Alçak işgalciler ise hastaneleri ve çadırları bilerek vuruyorlar. Kış şartları sebebiyle zorluklar arttı. Soğuktan donarak can veren bebekler, siyonist çetenin yaptığı zulmün özetidir. 15 aydır siyonist zulüm devam ediyor. Hastaneleri ve sağlık çalışanlarını hedef alarak işgalini derinleştiren soykırım çetesine karşı acilen harekete geçilmelidir. Uluslararası Ceza Mahkemesinin soykırımcı Netanyahu başta olmak üzere siyonist çeteler hakkında almış olduğu tutuklama kararı pratikte yerine getirilmeli, katiller en ağır cezayla cezalandırılmalıdır." diye konuştu.

Grup, Filistinliler için yapılan duanın ardından dağıldı.

Amasya'da, Gönüllü Kuruluşlar Birliği (GÖK-BİR) Platformu öncülüğünde "Şehitlere rahmet...

Amasya'da, Gönüllü Kuruluşlar Birliği (GÖK-BİR) Platformu öncülüğünde "Şehitlere rahmet, Filistin'e destek" sloganıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Amasya'da, Gönüllü Kuruluşlar Birliği (GÖK-BİR) Platformu öncülüğünde "Şehitlere rahmet...

Amasya'da, Gönüllü Kuruluşlar Birliği (GÖK-BİR) Platformu öncülüğünde "Şehitlere rahmet, Filistin'e destek" sloganıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

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