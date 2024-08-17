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Amasya'da Futbol Topları Kesilen Çocukların Belediye Başkanı ile Buluşması

Amasya'nın Suluova ilçesinde futbol oynarken topları kesilen çocuklar, Belediye Başkanı Rifat Uzun'a giderek yardım istediler.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 15:16
Amasya'da Futbol Topları Kesilen Çocukların Belediye Başkanı ile Buluşması

Amasya'da Çocuklar, Futbol Toplarının Kesilmesi Üzerine Belediye Başkanı ile Görüştü

Amasya'nın Suluova ilçesinde, futbol oynarken topları kesilen çocuklar, durumu Belediye Başkanı Rifat Uzun'a iletmek üzere harekete geçti. Yaşları 8 ile 12 arasında değişen altı çocuk, mahalledeki oyun alanında bir kişi tarafından futbol toplarının kesilmesi üzerine şikayette bulundu.

Başkan Uzun'dan Destek

Başkan Rifat Uzun, çocukların taleplerini dinleyerek hemen harekete geçti. Onlara 6 yeni futbol topu hediye eden Uzun, aynı zamanda ilçeye yeni bir futbol sahası yapma vaadinde bulundu.

Bir Çocuğun Yaşadığı Olay

12 yaşındaki Ömer Asaf Gece, "Parkta arkadaşlarımızla top oynuyorduk, ama bir kişi geldi ve topumuzu bıçakla kesti. Biz de toplarımız kırıldığı için üzüldük ve başkanımıza gitmeye karar verdik. O da bizimle çok ilgilendi ve bize yeni toplar verdi. Ayrıca saha yapacağı sözünü de verdi. Başkanımıza teşekkür ediyoruz!" dedi.

Başkan Rifat Uzun, "Kim topunuzu kesti? Şimdi onlara top vereceğim, bakalım tekrar kesebilecekler mi? Doğrudan oyununuza dönün!" diyerek çocuklara moral aşıladı.

Amasya’nın Suluova ilçesinde topları kesilen çocuklar, Belediye Başkanı Rifat Uzun’a şikayete...

Amasya’nın Suluova ilçesinde topları kesilen çocuklar, Belediye Başkanı Rifat Uzun’a şikayete gitti. Uzun, sorunlarını dinlediği çocuklara 6 futbol topu hediye etti.

Amasya’nın Suluova ilçesinde topları kesilen çocuklar, Belediye Başkanı Rifat Uzun’a şikayete...

Amasya’nın Suluova ilçesinde topları kesilen çocuklar, Belediye Başkanı Rifat Uzun’a şikayete gitti. Uzun, sorunlarını dinlediği çocuklara 6 futbol topu hediye etti.

Amasya’nın Suluova ilçesinde topları kesilen çocuklar, Belediye Başkanı Rifat Uzun’a şikayete...

Amasya’nın Suluova ilçesinde topları kesilen çocuklar, Belediye Başkanı Rifat Uzun’a şikayete gitti. Uzun, sorunlarını dinlediği çocuklara 6 futbol topu hediye etti.

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