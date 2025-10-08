Amasya'da Gazze Protestosu: İsrail'in Saldırıları Yürüyüşle Kınandı

Amasya'da vatandaşlar, Amasya Gönüllü Kuruluşlar Birliği öncülüğünde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Amasya Üniversitesi'ne kadar yürüdü.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 00:08
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 00:14
Amasya'da Gazze Protestosu: İsrail'in Saldırıları Yürüyüşle Kınandı

Amasya'da Gazze Protestosu: İsrail'in Saldırıları Yürüyüşle Kınandı

Yürüyüş ve açıklama

Amasya Gönüllü Kuruluşlar Birliği öncülüğünde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Hz. Ömer Camisi önünde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla, Filistin'e özgürlük, Kahrolsun İsrail ve Müslüman uyuma Filistin'e sahip çık sloganları atarak Amasya Üniversitesi önüne kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Serdal Benli, dünyanın gözü önünde yaşanan bu durum karşısında uluslararası kuruluşların sessiz kaldığını belirtti.

Benli'nin açıklamasında öne çıkan ifadeler şu şekilde oldu:

Gazze teslim olmadı, Gazze eğilmedi. Her gün yıkıntılar arasından yükselen çocuk çığlıkları, annelerin ağıtları ve toprağa düşen şehit kanları, insanı kendinden utandıran açlık sahneleri ve ölümler. Bütün bunlar insanlığın vicdanına kazındı. Artık kimse duymadım diyemez, kimse haberim yoktu bahanesine sığınamaz. Çünkü Gazze’nin feryadı sınırları aştı, dillere, meydanlara, sokaklara taştı. Aksa Tufanı, sadece bir direniş hamlesi değil, aynı zamanda insanlığın uyanışıdır. Bugün Roma’dan, Madrid’den, Berlin’den, İstanbul’dan yükselen ses Gazze’nin sesiyle birleşiyor.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Amasya Gönüllü Kuruluşlar Birliği öncülüğünde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto...

Amasya Gönüllü Kuruluşlar Birliği öncülüğünde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi. Hz. Ömer Camisi önünde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla "Filistin'e özgürlük", "Kahrolsun İsrail", "Müslüman uyuma Filistin'e sahip çık" sloganları atarak Amasya Üniversitesi önüne kadar yürüdü.

Amasya Gönüllü Kuruluşlar Birliği öncülüğünde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto...

İLGİLİ HABERLER

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2025 İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Nasıl Yapılır?

DKMP 2025: 240 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 7-17 Ekim

2026 Bedelli Askerlik Ücreti Şoku: 300 Bin TL Sınırı Aşıldı, Yeni Rakam 319.186 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Madrid'de Restorasyon Sırasında Bina Çöktü: 2 Ölü, 10 Yaralı
2
ODTÜ'de 'Homeland: Sessizlik ve Yaşam Arasında' Filistin Sergisi Açıldı
3
YÖK Başkanı Özvar'dan SDÜ'deki 'Gazze Köprüsü'ne Kutlama
4
Beylikdüzü'nde Kaldırıma Çarpan Otomobil: Aıman Zrık Hayatını Kaybetti
5
Macron: Hamas'ın Trump'ın Gazze Ateşkes Planı 'Barış İçin Belirleyici Fırsat'
6
Kastamonu ve Çevresinde İsmail Heniyye İçin Protesto Yürüyüşleri Düzenlendi
7
Erzurum'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Emekli Promosyonunda Yeni Zirve: 32.000 TL, Ocakta 36.000 TL Mümkün mü?

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı

Akaryakıtta Çifte İndirim: Benzin -1,30 TL, Motorin -1,38 TL (8 Ekim 2025)

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2025 İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Nasıl Yapılır?

2026 Bedelli Askerlik Ücreti Şoku: 300 Bin TL Sınırı Aşıldı, Yeni Rakam 319.186 TL

2025 Borç Kapatma Kredisi TBMM'den Geçti: Borçlar 60 Ayda Yapılandırılacak

DKMP 2025: 240 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 7-17 Ekim

Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

Lise 2 Yıl mı Oluyor? Bakan Tekin'den 4+4+4 ve Zorunlu Eğitim Açıklaması

Emekli Kartıyla 2025’te Hangi Hizmetler Ücretsiz? Tam Rehber

Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor

6 Ekim 2025: İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İETT Açıkladı