Amasya’da Gıda Mühendisi Nilgün Demir Köyünü ‘Dünya Yeşil Miras’la Canlandırdı

İstanbul’dan dönen gıda mühendisi Nilgün Demir, 24 ülkeden getirdiği tohumlarla Amasya Yassıçal’da kooperatif kurdu; otel ve restoranlara ürün satışı yapıyor.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 09:44
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 09:44
İstanbul’da uzun yıllar çalışan Gıda Mühendisi Nilgün Demir, 5 yıl önce memleketi Amasya’nın Yassıçal köyüne dönerek doğaya ve yerel üretime yeni bir soluk getirdi. Demir, 24 ülkede topladığı sebze, çiçek ve baharat tohumlarını köyündeki arazide yetiştirip pazarlamaya başladı.

Köye dönüş ve üretim

Üniversiteden mezuniyetinin ardından 25 yıl Türkiye’nin çeşitli illerinde, son olarak İstanbul’da gıda sektöründe yöneticilik yapan Demir, ailesinin yaşadığı Yassıçal köyüne geri döndü. Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile temasların ardından, 1.050 rakımlı köyde bulunan 4 bin metrekarelik ana arazide açık alan ve seralarda gastronomi sektörünün talep ettiği yaprak, çiçek, sebze ve taze baharatları üretmeye başladı.

Kooperatifleşme ve pazar ağı

Başarılı üretimleriyle Türkiye genelindeki otel ve restoranlara bitki ve yenilebilir çiçek satan işletmeci, köyündeki kadınları bir araya getirerek Amasya Dünya Yeşil Miras Üretim ve İşleme Kadın Kooperatifi'ni kurdu. Kooperatif üyeleri, köydeki 60 dönüm arazide üretimi genişleterek salep, çilek ve farklı taze ürünleri de pazarlamayı planlıyor.

Nilgün Demir, gastronomi sektöründe kullanılan dünya mutfağı yaprakları, mini sebzeler ve taze baharatların artık kendi tohumlarından yetiştirildiğini belirterek, ürünlerin sağlığa faydalarına dikkat çekti ve yurt dışına ürün göndermeyi hedeflediklerini söyledi.

Yerel destek ve gelecek planları

Amasya Valisi Önder Bakan da Demir ailesinin arazisinde incelemelerde bulunup kooperatif üyeleriyle bir araya geldi. Vali Bakan, "Yeni yapacakları projelere destek olacağız. Yassıçal köyünün dünya mutfağına yönelik temel yeşillik ürünlerinin gönderildiği bir bölge olmasını arzu ediyoruz" dedi.

Nilgün Demir ve kooperatif üyeleri, yerel üretimi ve kadın istihdamını artırmayı hedefleyerek bölgeyi gastronomi tedarikçisi haline getirme yolunda adımlar atıyor.

