Amasya'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Amasya'da Göçmen Kaçakçılığı Olayı

Amasya'da, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gerçekleştirdiği yol kontrolü sırasında durdurdukları otomobilde Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmeni yakaladı.

Zanlıların İfadeleri

Söz konusu otomobilin sürücüsü Mert Ç. ve yanındaki Şeyda Nur E., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Yapılan yargılama sonucu, iki zanlı da tutuklandı.

Bu olay, Amasya'daki göçmen kaçakçılığı faaliyetlerine karşı yürütülen mücadelenin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Amasya'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Amasya'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.