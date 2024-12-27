Amasya'da Göçmen Kaçakçılığına Tutuklama

Amasya'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Amasya'da, göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen iki kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyon sonucunda, dün bir yolcu otobüsünde yapılan yol kontrolünde, Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen bulundu.

Gözaltına Alınan Zanlılar

Yol kontrolü sırasında durdurulan otobüsün bagajında düzeniz göçmenlerin yakalanmasının ardından, sürücüler Barış G. ve Harun A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Amasya'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

Amasya'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.