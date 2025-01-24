Amasya'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 4 Yaralı

Amasya'da Devrilen Hafif Ticari Araçta 4 Kişi Yaralandı

Amasya'da bir hafif ticari aracın devrilmesi sonucu dört kişi yaralandı. Yaşar Ç. yönetimindeki 60 ADZ 227 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Boğazköy mevkisinde devrildi.

Kazanın ardından hemen ihbar yapıldı ve olay yerine 112 Acil Sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan sürücü ve araçta bulunan üç kişi, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumu ile ilgili bilgi bekleniyor.