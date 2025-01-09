Amasya'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 8 Yaralı

Amasya'da Trafik Kazası: 8 Yaralı

Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir hafif ticari aracın karamuk yakınlarında şarampole devrilmesi sonucunda toplamda 8 kişi yaralandı.

Olay, M.A. (50) yönetimindeki 55 APR 082 plakalı aracın kaza yapmasıyla gerçekleşti. Devrilen araçta sürücü dahil olmak üzere 7 yolcu yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine hemen sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.