Amasya'da Hafif Ticari Araç Kaza Yaptı: Üç Yaralı

Amasya'da Trafik Kazası

Amasya'da, bir hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. A.T. yönetimindeki 06 JOC 19 plakalı araç, Amasya-Turhal kara yolunun Çengelkayı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Olay Anı ve İhbar

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ve polis ekipleri, yaralılara müdahale etti.

Yaralıların Durumu

Kazada yaralanan sürücü A.T. ve araçta bulunan iki kişi, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu hakkında henüz net bir bilgi verilmedi.