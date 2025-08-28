Amasya'da Halk Otobüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

Amasya'da halk otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı

Amasya'da meydana gelen kazada iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay, Sanayi Kavşağı'nda gerçekleşti.

Kaza Detayları

05 HO 1003 plakalı halk otobüsünü Mehmet K'nin, 05 BE 688 plakalı hafif ticari aracı ise Mehmet M. idaresindeydi. İki araç Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı.

Müdahale ve Yaralılar

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki Esra M yaralanarak kentteki hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisini verdi.