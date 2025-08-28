DOLAR
41,04 0,01%
EURO
48,04 -0,43%
ALTIN
4.501,72 -0,47%
BITCOIN
4.637.746 -0,64%

Amasya'da Halk Otobüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

Amasya Sanayi Kavşağı'nda halk otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı; yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 17:00
Amasya'da Halk Otobüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

Amasya'da halk otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı

Amasya'da meydana gelen kazada iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay, Sanayi Kavşağı'nda gerçekleşti.

Kaza Detayları

05 HO 1003 plakalı halk otobüsünü Mehmet K'nin, 05 BE 688 plakalı hafif ticari aracı ise Mehmet M. idaresindeydi. İki araç Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı.

Müdahale ve Yaralılar

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki Esra M yaralanarak kentteki hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisini verdi.

İLGİLİ HABERLER

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Netanyahu: "Suriye'de Kiminle Mücadele Ettiğimizi Biliyorum" — Golan Tepeleri ve Saldırılar
2
Şanlıurfa'da otele silahlı saldırı: 5 kişi tutuklandı
3
E3, BMGK'ye Başvurdu: İran'a 'snapback' ile BM Yaptırımları Geri Dönebilir
4
Giresun Dereli'de 'Bir Kurşun Bir Hayat' Kısa Filmiyle Havaya Ateş Uyarısı
5
İran: E3'ün 'snapback' Kararı Haksız ve Hukuki Dayanağı Yok
6
Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'na Kadar Durmayacağız — Terörsüz Türkiye Hedefi

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi