Amasya'da Hamsi Kilosu 50 TL'ye Düştü — Vatandaş Poşet Poşet Aldı

Amasya'da balıkçı Gökhan Aykurt, Karadeniz’den gelen taze hamsinin kilosunu 50 TL’ye düşürdü; vatandaşlar poşet poşet satın aldı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 11:09
Amasya'da Hamsi Kilosu 50 TL'ye Düştü — Vatandaş Poşet Poşet Aldı

Amasya'da Hamsi Kilosu 50 TL'ye Düştü

Denize kıyısı olmayan şehirde indirim izdihamı

Mehmetpaşa Mahallesinde balıkçılık yapan Gökhan Aykurt, Karadeniz’den taze gelen hamsinin kilosunu 50 TLye düşürdü. Fiyat haberi kısa sürede yayıldı, vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren balıkçıya akın etti.

Aykurt konuyla ilgili, "Halkımız balık yesin diye bugün hamsinin fiyatını 50 TL yaptık. Bu sene hamsi bol. Bereketli geçiyor. Aşısı, iğnesi yok. Doğal kalan tek besin balık. Amasya’yı balığa doyuracağız" dedi.

Fiyatın duyulmasıyla poşet poşet hamsi alan vatandaşlardan Hatice Alp ise, "Allah Karadeniz’den su yerine hamsi vermiş" sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Normalde kilosu 100 TL ile 150 TL arasında seyreden hamsideki bu düşüşten etkilenenlerden Bekir Durmaz ise, "Ben bu balıkçının 22 yıllık komşusuyum. Böyle bir indirim kampanyası görmedim" diye konuştu.

Balığın bol oluşu ve fiyat indirimi, denize kıyısı olmayan şehirde yaşayan vatandaşların taze balığa erişimini kolaylaştırdı; Amasya halkı indirimden memnun kaldı.

AMASYA’DA BİR BALIKÇI KARADENİZ’DEN GELEN TAZE HAMSİNİN KİLOSUNU 50 TL'YE DÜŞÜRDÜ. BALIĞIN...

AMASYA’DA BİR BALIKÇI KARADENİZ’DEN GELEN TAZE HAMSİNİN KİLOSUNU 50 TL'YE DÜŞÜRDÜ. BALIĞIN FİYATINI DUYAN VATANDAŞLAR POŞET POŞET ALDI.

KARADENİZ’E KIYISI OLMAYAN ŞEHİRDE MEHMETPAŞA MAHALLESİ’NDE BALIKÇILIK YAPAN GÖKHAN AYKURT...

İLGİLİ HABERLER

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İmam Hatip Kızları Teknolojiyle Buluşuyor: Technoka ve 'Firuze' ile TEKNOFEST Başarısı
2
Afyonkarahisar'da Haftalık Polis Denetimi: 7.737 Kimlik Sorgulandı, Silah ve Uyuşturucu Ele Geçti
3
Söke İşletme Fakültesi Öğrencileri Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası'nda Tarihe Yolculuk
4
Amasya'da Hamsi Kilosu 50 TL'ye Düştü — Vatandaş Poşet Poşet Aldı
5
Tekirdağ’da DENEYAP Mezuniyeti: Gençler Geleceğe Kep Attı
6
Marles: "Çin Dünyanın En Büyük Askeri Yığınağını Yapıyor" — Avustralya Donanmasını Güçlendiriyor
7
Manisa'da Motosiklet ve Film Cam Denetimi — 2 bin 243 Araçta 1,5 Milyon TL Ceza

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti