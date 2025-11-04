Amasya'da Hamsi Kilosu 50 TL'ye Düştü — Vatandaş Poşet Poşet Aldı

Amasya'da Hamsi Kilosu 50 TL'ye Düştü

Denize kıyısı olmayan şehirde indirim izdihamı

Mehmetpaşa Mahallesinde balıkçılık yapan Gökhan Aykurt, Karadeniz’den taze gelen hamsinin kilosunu 50 TLye düşürdü. Fiyat haberi kısa sürede yayıldı, vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren balıkçıya akın etti.

Aykurt konuyla ilgili, "Halkımız balık yesin diye bugün hamsinin fiyatını 50 TL yaptık. Bu sene hamsi bol. Bereketli geçiyor. Aşısı, iğnesi yok. Doğal kalan tek besin balık. Amasya’yı balığa doyuracağız" dedi.

Fiyatın duyulmasıyla poşet poşet hamsi alan vatandaşlardan Hatice Alp ise, "Allah Karadeniz’den su yerine hamsi vermiş" sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Normalde kilosu 100 TL ile 150 TL arasında seyreden hamsideki bu düşüşten etkilenenlerden Bekir Durmaz ise, "Ben bu balıkçının 22 yıllık komşusuyum. Böyle bir indirim kampanyası görmedim" diye konuştu.

Balığın bol oluşu ve fiyat indirimi, denize kıyısı olmayan şehirde yaşayan vatandaşların taze balığa erişimini kolaylaştırdı; Amasya halkı indirimden memnun kaldı.

AMASYA’DA BİR BALIKÇI KARADENİZ’DEN GELEN TAZE HAMSİNİN KİLOSUNU 50 TL'YE DÜŞÜRDÜ. BALIĞIN FİYATINI DUYAN VATANDAŞLAR POŞET POŞET ALDI.