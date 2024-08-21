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Amasya'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 17:29
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 18:01
Amasya'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Amasya'da Trafik Kazası

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşanan üzücü bir trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucunda 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza Detayları

Olay, Kaleçevriği mevkiinde gerçekleşti. 06 EU 8757 plakalı otomobili kullanan Yakup Koçak ile 60 ADK 803 plakalı otomobili süren Mehmet Çağman çarpıştı. Kaza sonrası, olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Kazada yaralanan sürücü Mehmet Çağman ile aynı otomobilde bulunan Hümeyra Çağman ve Hüseyin Yağız Çağman, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumu hakkında henüz detaylı bir bilgi verilmedi.

Bu kaza, trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Amasya'nın Taşova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye...

Amasya'nın Taşova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye...

Amasya'nın Taşova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye...

Amasya'nın Taşova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

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