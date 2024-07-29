Amasya'da İmam Öğrencilerle Güreş Yaparak Eğlenceli Etkinlikler Düzenliyor

Amasya'da Eğlenceli Kuran Kursu Aktiviteleri

Amasya'daki Ataşehir Camisi'nde görevli imam İbrahim Aslan, Kur'an kursuna katılan minik öğrencileriyle düzenlediği eğlenceli güreş etkinlikleriyle dikkat çekiyor.

Öğrenirken Eğleniyorlar

İmam Aslan, çocukların sıkılmadan eğitim alabilmeleri için cami içi ve dışı etkinlikler düzenlediklerini belirtti. 1 Temmuz'da başlayan Kur'an kurslarının devam ettiğini ifade eden Aslan, çocuklara sahih dini bilgileri öğretmenin yanı sıra onların yaz tatillerini daha keyifli geçirmelerini sağlamak için çeşitli aktiviteler gerçekleştirdiklerini aktardı.

Öğrencilerin En Sevdiği Aktivite Güreş

İmam Aslan, öğrencilerinin teneffüslerde kendisine güreş yapma talepleriyle doğru gittiğini söyleyerek, "Bu tür etkinliklerle hem eğleniyor hem de camiden mutlu ayrılmalarını sağlıyoruz. Onların yüzlerinde oluşan tebessüm her şeye değer," dedi.

Güreşte Başarılı Olan Minik Hasan'ın Mutluluğu

İmam Aslan’ın güreş yaptığı sırada öğrencisi 5 yaşındaki Hasan Talha Uyar, "Kur'an kursunu çok seviyoruz, güreş yaptık. Çok eğlendik," diyerek yaşadığı mutluluğu paylaştı.

Bu etkinlikler, çocukların topluma uyum sağlamasında ve dini bilgileri eğlenceli bir şekilde öğrenmesinde önemli bir rol oynuyor.

Amasya'da bir camide görevli imam, Kur'an kursuna katılan minik öğrencileriyle eğlenceli vakit geçirmeleri için güreş yapıyor. Ataşehir Camisi'nde imam hatiplik yapan İbrahim Aslan, Kur'an kursuna gelen minik öğrencilerinin eğlenirken öğrenmesi, sıkılmadan kurslara gelmesi için çocuklarla çeşitli oyunlar oynuyor.

Amasya'da bir camide görevli imam, Kur'an kursuna katılan minik öğrencileriyle eğlenceli vakit geçirmeleri için güreş yapıyor. Ataşehir Camisi'nde imam hatiplik yapan İbrahim Aslan, Kur'an kursuna gelen minik öğrencilerinin eğlenirken öğrenmesi, sıkılmadan kurslara gelmesi için çocuklarla çeşitli oyunlar oynuyor.

Amasya'da bir camide görevli imam, Kur'an kursuna katılan minik öğrencileriyle eğlenceli vakit geçirmeleri için güreş yapıyor. Ataşehir Camisi'nde imam hatiplik yapan İbrahim Aslan, Kur'an kursuna gelen minik öğrencilerinin eğlenirken öğrenmesi, sıkılmadan kurslara gelmesi için çocuklarla çeşitli oyunlar oynuyor.